Маск рассказал о своих чувствах перед стартом корабля Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/f980779c-a053-11ea-b0f4-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: AP/TASS

Основатель компании SpaceX Илон Маск признался, что даже не мечтал, что на его ракете и космическом корабле будут отправлять астронавтов в космос. Об этом он заявил в эфире NASA-TV.

Когда я основал SpaceX в 2002 году, я не думал, что что-то такое произойдет, — цитирует его телеканал.

По его словам, если бы 18 лет назад ему кто-то сказал, что он будет стоять рядом с администратором NASA на стартовой площадке, он бы не поверил.

Корабль будет запущен с мыса Канаверал 27 мая. Он доставит на МКС астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена. Его стыковка со станцией намечена на 28 мая.

Как ранее писал NEWS.ru, это будет первый пилотируемый запуск NASA с 2011 года. Crew Dragon является версией грузового корабля от компании SpaceX. Он способен вместить экипаж до семи человек.