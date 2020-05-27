Маск рассказал о своих чувствах перед стартом корабля Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск признался, что даже не мечтал, что на его ракете и космическом корабле будут отправлять астронавтов в космос. Об этом он заявил в эфире NASA-TV.
Когда я основал SpaceX в 2002 году, я не думал, что что-то такое произойдет, —
цитируетего телеканал.
По его словам, если бы 18 лет назад ему кто-то сказал, что он будет стоять рядом с администратором NASA на стартовой площадке, он бы не поверил.
Корабль будет запущен с мыса Канаверал 27 мая. Он доставит на МКС астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена. Его стыковка со станцией намечена на 28 мая.
Как ранее писал NEWS.ru, это будет первый пилотируемый запуск NASA с 2011 года. Crew Dragon является версией грузового корабля от компании SpaceX. Он способен вместить экипаж до семи человек.
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