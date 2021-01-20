Илон Маск приобрёл две нефтяные платформы для пусков ракет на Марс

https://static.news.ru/photo/958ed60a-5b12-11eb-9f69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания Илона Маска SpaceX приобрела две нефтяные платформы, с которых планируется запускать ракеты на Луну и Марс. Платформы уже начали переоборудовать для использования в качестве космодромов.

Платформы получили названия в честь спутников Марса — Фобос и Деймос. Как пишет издание Nasaspaceflight.com, они будут использоваться для пусков и посадок ракетной системы Starship. Решение использовать нефтяные платформы для запуска было принято из-за мощной взрывной волны и шумового эффекта, которое будет создавать сверхтяжёлая ракета рядом с населёнными районами.

Ранее SpaceX разместила объявления на работу, которые свидетельствуют о том, что компания уже начала переоборудование платформы в городе Браунсвилл, штата Техас. Рядом также расположена деревня Бока-Чика, где проходят испытания прототипы кораблей Starship. Компании требуются крановщики, электрики, инженеры для работы в открытом море, а задачей проекта называется «проектирование и строительство морского комического старта».

Фотограф Джек Бейер опубликовал на своей странице в Twitter фотографии нефтяной платформы «Деймос» в Браунсвилле. Ранее она называлась Valaris 8500 и принадлежала компании Valaris. Но после банкротства в 2020 году, платформа была продана вместе с ещё одной вышкой Valaris 8501. По данным СМИ, покупка двух платформ обошлась SpaceX в $3,5 млн.

Deimos, one of the oil rigs SpaceX is planning on converting into a floating Spaceport, as seen from the air today, 01-19-21. Its name has been painted on the helipad and lifeboats, so cool. @elonmusk @NASASpaceflight pic.twitter.com/y9VtwJqnFy — Jack Beyer (@thejackbeyer) January 19, 2021

Как сообщал NEWS.ru, прототип корабля корпорации SpaceX Starship, предназначенный для полёта к Марсу, взорвался во время испытаний в штате Техас в начале декабря.