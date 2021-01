Илон Маск приобрёл две нефтяные платформы для пусков ракет на Марс

Платформы получили названия в честь спутников Марса — Фобос и Деймос. Как пишет издание Nasaspaceflight.com, они будут использоваться для пусков и посадок ракетной системы Starship. Решение использовать нефтяные платформы для запуска было принято из-за мощной взрывной волны и шумового эффекта, которое будет создавать сверхтяжёлая ракета рядом с населёнными районами.

Ранее SpaceX разместила объявления на работу, которые свидетельствуют о том, что компания уже начала переоборудование платформы в городе Браунсвилл, штата Техас. Рядом также расположена деревня Бока-Чика, где проходят испытания прототипы кораблей Starship. Компании требуются крановщики, электрики, инженеры для работы в открытом море, а задачей проекта называется «проектирование и строительство морского комического старта».

Фотограф Джек Бейер опубликовал на своей странице в Twitter фотографии нефтяной платформы «Деймос» в Браунсвилле. Ранее она называлась Valaris 8500 и принадлежала компании Valaris. Но после банкротства в 2020 году, платформа была продана вместе с ещё одной вышкой Valaris 8501. По данным СМИ, покупка двух платформ обошлась SpaceX в $3,5 млн.