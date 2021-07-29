Космонавты сообщили о внеплановом включении двигателей модуля «Наука»
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
21:29, 29 июля 2021
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
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Космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированном включении двигателей нового модуля «Наука». Переговоры экипажа с Землёй есть в трансляции NASA.
Я могу подтвердить, что двигатели всё ещё работают, и мы можем ощущать это, — говорит Новицкий.
Позже из трансляции стало понятно, что двигатели «Науки» удалось отключить и космонавты вернули контроль за ситуацией. Как выяснилось, инцидент не представлял опасности для экипажа. В частности, уточнилось, что двигатели запустились в 19:45 по московскому времени, это произошло во время интеграции модуля в состав МКС. что привело к изменению положения станции в пространстве на 45 градусов.
Для компенсации возмущения и потери ориентации в пространстве на МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», которые были пристыкованы к модулю «Поиск». Модуль «Наука» причалил к модулю «Звезда» МКС днём 29 июля.