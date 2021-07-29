Космонавты сообщили о внеплановом включении двигателей модуля «Наука»

Космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированном включении двигателей нового модуля «Наука». Переговоры экипажа с Землёй есть в трансляции NASA.

Я могу подтвердить, что двигатели всё ещё работают, и мы можем ощущать это, — говорит Новицкий.

Позже из трансляции стало понятно, что двигатели «Науки» удалось отключить и космонавты вернули контроль за ситуацией. Как выяснилось, инцидент не представлял опасности для экипажа. В частности, уточнилось, что двигатели запустились в 19:45 по московскому времени, это произошло во время интеграции модуля в состав МКС. что привело к изменению положения станции в пространстве на 45 градусов.

Для компенсации возмущения и потери ориентации в пространстве на МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», которые были пристыкованы к модулю «Поиск». Модуль «Наука» причалил к модулю «Звезда» МКС днём 29 июля.

Ранее сообщалось, что российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» после 14 лет ожидания на Земле и восьми дней орбитального полёта 29 июля пристыковался к Международной космической станции (МКС).