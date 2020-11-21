Космонавт развеял миф о питании в невесомости

https://static.news.ru/photo/e5def288-2cce-11eb-8393-fa163e074e61_660.jpg Фото: KudSverchkov/twitter.com

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится в миссии на борту Международной космической станции, показал, чем питаются на орбите. По его словам, жидкие обеды в тюбиках — это заблуждение: так уже не делают

На смену пришли новые технологии, пояснил он.

Тюбиков давно уже нет. Основные продукты <...> это продукты сублимационной сушки, — рассказал Кудь-Сверчков в видео, опубликованном в Twitter.

I get a lot of questions about life on the #ISS , so I will keep telling now and then about life on the ISS. What else interests you?



I wrote about weighing in last week, and now it's time to talk about #food . The three containers in the video are food for cosmonaut for 16 days. pic.twitter.com/1fCwjxZpfm — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) November 22, 2020

Он также продемонстрировал набор питания, рассчитанный на 16 дней. Паёк космонавт достал из специального контейнера.

Кроме того, Кудь-Сверчков показал упаковку с сублимированным супом, а также хлеб и консервы в металлической банке.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне смогут увидеть в небе Международную космическую станцию. Она будет видна в небе в период с 22 ноября по 10 декабря 2020 года несколько раз за ночь — в виде яркой «звёздочки», летящей с юго-запада на юго-восток.