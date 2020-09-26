Космонавт рассказал, почему на МКС не проводят медицинские операции

https://static.news.ru/photo/2d9868d4-000b-11eb-978f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Хирургические операции на борту Международной космической станции (МКС) не проводятся. Этому есть сразу несколько причин, рассказал российский космонавт Иван Вагнер.

Во-первых, экипаж подобному не учат: космонавты — не медики, необходимой квалификации они не имеют. Во-вторых, такого практического опыта в принципе не существует: в условиях микрогравитации никто никаких операций никогда не проводил.

Немаловажен и тот факт, что перед полётом космонавты проходят жёсткий медицинский отбор, поэтому в штатной ситуации хирургическое вмешательство не должно понадобиться.

Единственный момент, когда может возникнуть необходимость в срочной операции — это какая-то аварийная ситуация, — отметил Вагнер на видео, размещённом на YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

В случае крайней необходимости больного возвратят на Землю, пояснил космонавт.

Сейчас на МКС с Иваном Вагнером работают россиянин Анатолий Иванишин и американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Ранее NEWS.ru писал, что космонавт Сергей Рыжиков собирается взять с собой на МКС Евангелие, камень с горы Фавор и пакет с землёй. Полёт корабля «Союз МС-17» намечен на 14 октября.