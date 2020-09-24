Космонавт Рыжиков перечислил вещи, которые он возьмёт с собой на МКС

https://static.news.ru/photo/b5ceb376-fe7a-11ea-ae30-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рыжиков Фото: Роскосмос

Космонавт Сергей Рыжиков собирается взять с собой на Международную космическую станцию (МКС) Евангелие, камень с горы Фавор и пакет с землёй. Полёт корабля «Союз МС-17» намечен на 14 октября.

Так, в ходе состоявшейся в четверг, 24 сентября, пресс-конференции Рыжиков рассказал, что возьмёт камень с горы Фавор в связи с тем, что их экипаж носит этот позывной. В то же время родная земля отражена на эмблеме экипажа, передаёт ТАСС.

В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» включены космонавты Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт Кэтлин Рубинс, в дублирующий — космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавт Марк Ванде Хай.

Ранее NEWS.ru писал, что США намерены доставить на МКС туалет собственного производства, который по своим характеристикам превосходит российский аналог.

В настоящее время на МКС установлены два туалета. Изначально санузел был только в российском модуле «Звезда», в 2007 году по заказу NASA Россия разработала туалет для модуля Tranquility американского сегмента станции. За санузел США заплатили $19 млн. В будущем ещё один российский туалет появится в новом модуле «Наука», запуск которого предполагается в 2021 году.