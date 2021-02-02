Космонавт показал, как выглядит закат Луны с борта МКС

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К концу 2021 года американская компания SpaceX может запустить ракету Falcon 9, на борту которой будет находиться экипаж из гражданских лиц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По имеющимся данным, запуск будет произведён в рамках программы Inspiration 4. Это первая полностью коммерческая миссия астронавтов на орбиту. Предполагается, что одним из астронавтов может стать основатель фирмы Shift 4...