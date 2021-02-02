Космонавт показал, как выглядит закат Луны с борта МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на МКС, показал, как выглядит уход Луны за горизонт Земли с земной орбиты. На опубликованной им видеозаписи видно, как естественный спутник Земли искажается перед тем, как полностью исчезнуть в темноте.
Уверен, у многих сразу возникнет резонный вопрос: «А почему Луна так расплющивается? И куда пропадает?» Ответ довольно прост — перед тем как Луна скроется за горизонтом, её отражённый свет проходит через атмосферу Земли и искажается«, — прокомментировал видео космонавт на своей странице во «ВКонтакте».
Также он объяснил, почему кажется, что Луна просто исчезает в темноте.
Сам земной горизонт при этом невидим — всё происходит ночью. Поэтому и кажется, что Луна словно магическим образом «растворяется в воздухе», — пояснил Кудь-Сверчков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Кудь-Сверчков, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), раскрыл секреты съёмки документального фильма «Исследователи космоса. Опыт МКС», которая проходила на орбите Земли.
По его словам, лента создаётся в формате виртуальной реальности и позволит зрителям почувствовать себя в роли космонавтов. Камера запечатлела повседневную жизнь обитателей МКС. В числе основных трудностей космонавт назвал необходимость всё снимать с одного дубля — из-за напряжённого графика работы.