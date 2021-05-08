Космонавт Олег Новицкий развернул на МКС Знамя Победы

Российские космонавты из состава 65-й экспедиции на Международной космической станции (МКС) выполнят на орбите 45 научных экспериментов и целевых работ. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Как рассказали в госкорпорации, на научную деятельность космонавтам будет отведено 452 часа. При этом часть работ была внесена в список задач, которые космонавты могут выполнять по своему усмотрению в личное...