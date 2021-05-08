16+

Рубрики

Медиа

Архив

Космос

Космонавт Олег Новицкий развернул на МКС Знамя Победы

21:39, 09 мая 2021

Российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС принял участие в акции «Бессмертный полк» и развернул в космосе копию Знамени Победы. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Роскосмоса.

На фото Олег Новицкий запечатлён на фоне копии знамени. Также виден парящий в невесомости ноутбук с фотографиями ветеранов.

С поздравлением к землянам обратился и космонавт Олег Артемьев.

Дорогие друзья! Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы! Мира и благополучия каждому жителю нашей планеты! Низкий поклон всем, кто подарил нам эту Победу, жизнь и свободу! — сказал в прямом эфире космонавт.

Российские спутники дистанционного зондирования Земли проекта «Ресурс-П» сфотографировали военные парады, посвящённые 76-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне. Мероприятия прошли 9 мая по всей стране.

Как сообщалось ранее, парад Победы состоялся первым в стране на Камчатке. Почтить память павших в годы Великой Отечественной войны в Петропавловске-Камчатском пришли свыше тысячи человек.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео