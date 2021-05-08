Космонавт Олег Новицкий развернул на МКС Знамя Победы

Российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС принял участие в акции «Бессмертный полк» и развернул в космосе копию Знамени Победы. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Роскосмоса.
На фото Олег Новицкий
С поздравлением к землянам обратился и космонавт Олег Артемьев.
Дорогие друзья! Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы! Мира и благополучия каждому жителю нашей планеты! Низкий поклон всем, кто подарил нам эту Победу, жизнь и свободу! — сказал в прямом эфире космонавт.
Российские спутники дистанционного зондирования Земли проекта «Ресурс-П» сфотографировали военные парады, посвящённые 76-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне. Мероприятия прошли 9 мая по всей стране.
Как сообщалось ранее, парад Победы состоялся первым в стране на Камчатке. Почтить память павших в годы Великой Отечественной войны в Петропавловске-Камчатском пришли свыше тысячи человек.