Космонавт Корсаков может отправиться на МКС на корабле Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/f9d2bfb4-84ac-11eb-a5da-96000091f725_660.jpg Сергей Корсаков Фото: roscosmos.ru

Космонавт Сергей Корсаков может стать первым россиянином, который отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon. Об этом заявил глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Сергей — один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon. При этом он уже прошёл необходимые мероприятие в NASA, нужные для изготовления космического снаряжения, — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Очередной экипаж отправится на МКС 9 апреля на корабле «Союз МС-18». Первоначально предполагалось, что он будет полностью российским. Однако в NASA попросили включить в экипаж астронавта США Марка Ванде Хая. Он заменит Корсакова, которого американская сторона пообещала включить в состав экипажа Crew Dragon в 2023 году.

Как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил просьбу NASA недостаточной надёжностью американских космических кораблей. США решили подстраховаться и «отправить своего парня на нашем корабле». Он добавил, что российской стороне «приходится с этим считаться, чтобы не получить необратимых проблем на станции в целом».