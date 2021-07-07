Неизвестный объект подойдёт ближе к МКС, чем считалось

Неизвестный объект, считающийся космическим мусором, подойдёт к МКС ближе, чем считалось ранее. Об этом сообщили в Роскосмосе.

По данным автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора. Ранее считалось, что минимальное расстояние до объекта составит 4,6 км.

Сближение прогнозируется в 16:16 по московскому времени. Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что радиационный фон в каютах Международной космической станции, где спят космонавты, на 30–40% выше, чем в других отсеках. Оказалось, что каюты примыкают гранью к боковой поверхности цилиндра из тонкого алюминиевого листа, которым станция обшита снаружи. Космонавты при этом спят у самой стенки.