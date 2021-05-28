Космический мусор испортил канадский манипулятор на МКС

https://static.news.ru/photo/6779f878-98f0-11eb-95ec-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Космический мусор пробил канадский дистанционный манипулятор на Международной космической станции, однако это не сказалось на работе устройства. Об этом сообщает Канадское космическое агентство (ККА).

По информации агентства, попадание космического мусора было обнаружено во время недавнего осмотра манипулятора Canadarm2.

Специалисты из ККА и NASA работали вместе, чтобы получить детальные изображения района [попадания] и оценить удар, который пришёлся на одну из балок Canadarm2, — говорится на сайте агентства.

Несмотря на удар, на работе устройства повреждение не сказалось. Оно ограничилось небольшой секцией на балке манипулятора и теплозащитном покрытии.

Данный манипулятор используется на МКС для обслуживания внешней поверхности станции, замены

оборудования, транспортировки грузов и космонавтов, а также ловли космических кораблей для их присоединения к МКС.

Ранее было определено самое радиоактивное место на МКС. Им оказались каюты, в которых спят космонавты. Радиационный фон в этом сегменте на 30–40% выше, чем в других отсеках.