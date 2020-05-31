Космос

Космический корабль Crew Dragon опережает график

17:08, 31 мая 2020 25
Фото: Joel Kowsky/CNP/AdMedia/Global Look Press

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX движется к Международной космической станции с опережением графика.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своём Twitter. В сообщении Crew Dragon называют Dragon Endeavour — именно так астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли прозвали свой корабль.

Космический корабль Dragon Endeavour движется с опережением графика, — сообщает NASA.

В агентстве отметили, что астронавты продолжают свой путь к МКС, а также предложили заглянуть внутрь корабля, посмотрев прикреплённое видео.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту готовится осуществить стыковку с МКС. Как сообщает NASA, экипаж уже запустил двигатели и движется по направлению к станции. Стыковка намечена на 17:29 мск.

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