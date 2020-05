Космический корабль Crew Dragon опережает график

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своём Twitter. В сообщении Crew Dragon называют Dragon Endeavour — именно так астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли прозвали свой корабль.

В агентстве отметили, что астронавты продолжают свой путь к МКС, а также предложили заглянуть внутрь корабля, посмотрев прикреплённое видео.