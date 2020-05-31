Космический корабль Crew Dragon опережает график

https://static.news.ru/photo/f77699a2-a348-11ea-8c50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Kowsky/CNP/AdMedia/Global Look Press

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX движется к Международной космической станции с опережением графика.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своём Twitter. В сообщении Crew Dragon называют Dragon Endeavour — именно так астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли прозвали свой корабль.

Космический корабль Dragon Endeavour движется с опережением графика, — сообщает NASA.

В агентстве отметили, что астронавты продолжают свой путь к МКС, а также предложили заглянуть внутрь корабля, посмотрев прикреплённое видео.

LIVE NOW: @SpaceX âs Dragon Endeavour spacecraft is moving ahead of schedule as @AstroBehnken and @Astro_Doug continue their journey to the @Space_Station . Take a look inside the spacecraft and watch our #LaunchAmerica coverage: https://t.co/bXCGg5kzBB pic.twitter.com/6t3a8ZC1Kl — NASA (@NASA) May 31, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту готовится осуществить стыковку с МКС. Как сообщает NASA, экипаж уже запустил двигатели и движется по направлению к станции. Стыковка намечена на 17:29 мск.