https://static.news.ru/photo/45392abc-c0b2-11e9-be79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spacex/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания «КосмоКурс», занимающаяся развитием космического туризма в России, рассматривает две возможных технологии изготовления двигателей для суборбитальных коммерческих полётов. Первая из них — классическая, а вторая — при помощи 3D-печати.

По словам генерального директора компании Павла Пушкина, уже разработаны два комплекта документации. Сейчас они обсуждаются, в том числе, с поставщиками оборудования или заводами-изготовителями.

Он отметил, что допускается и гибридные вариант изготовления силовой установки. В настоящее время опытные части двигателей, изготовленные двумя способами, проходят испытания.

«КосмоКурс» разрабатывает многоразовый комплекс для туристических космических полётов. Они должны будут подниматься на высоту до 200 км и продолжать полёт в течение 15 минут. Для запуска кораблей компания планирует использовать космодром в Нижегородской области, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Пушкин рассказал, сколько раз будет пригоден для полётов один корабль. По его словам, проектная кратность использования аппарата составляет около 12 раз.