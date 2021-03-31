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Космос

Корабли США могли стать причиной утечки воздуха в модуле РФ на МКС

04:21, 01 апреля 2021 47
Фото: World History Archive/Global Look Press

Причиной появления негерметичности в корпусе российского модуля «Звезда» МКС могли стать нерасчётные мощные нагрузки, возникшие при управлении ориентацией станции американскими и европейскими кораблями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Среди причин появления негерметичности корпуса специалисты рассматривают нерасчётные мощные нагрузки, которые возникали при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV, — заявил собеседник агентства.

На МКС с 2008 по 2015 годы побывали пять кораблей ATV. Все они стыковались к модулю «Звезда» и использовались с целью управления ориентацией станции и коррекции её орбиты. Для этих же целей до 2011 года использовались американские шаттлы.

Собеседник РИА Новости сообщил, что сейчас российские космонавты продолжают поиск мест негерметичности в корпусе модуля «Звезда». Предполагается, что утечка воздуха может идти через герметичные вводы — места, где кабели или трубопроводы выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля.

Впервые небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж нашёл трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». Позже стало известно о второй трещине. Они обе были заделаны, однако утечки воздуха не прекратились. Об этом писал NEWS.ru.

Негерметичность ведёт к регулярному падению давления на станции — от 0,4 миллиметра ртутного столба в сутки до 0,5 миллиметра в минуту.

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