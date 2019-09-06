https://static.news.ru/photo/d32f02ea-d0d6-11e9-bc2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: FEDOR37516789/twitter.com

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС).

В ближайшее время корабль отойдёт на безопасное расстояние при помощи двигательной установки, после чего начнёт двигаться к Земле, говорится в трансляции Роскосмоса.

По плану «Союз МС-14» приземлится в Казахстане около 00:35 мск.

«Фёдор» был единственным членом экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-14», запущенного 22 августа на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а». Во время запуска робот передавал в ЦУП телеметрию. В частности, он отрапортовал об отделении ступеней ракеты.

Как ранее передавал News.ru, во время одного из экспериментов на МКС роботу пришлось поработать дрелью.