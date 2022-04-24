Корабль с космическими туристами отстыковался от МКС и полетел к Земле

Корабль с четырьмя космическими туристами на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле. Плохие погодные условия в расчётном районе посадки задержали возвращение туристов из космоса на пять дней, трансляция полёта ведётся на сайте NASA.

Физическое отделение подтверждено, — отметили в Центре управления полётом.

Возвращение корабля Crew Dragon на Землю ожидается 25 апреля примерно в 13:00 по времени восточного побережья США (20:00 мск) у побережья штата Флорида.

Компания Axiom Space завершает первый из двух чисто коммерческих рейсов на МКС, выполняя контракт с NASA. На борту Crew Dragon возвращаются домой два представителя США, а также бизнесмены из Канады и Израиля.

Ранее стало известно, что один из четырёх основных парашютов корабля Crew Dragon-2, который с четырьмя астронавтами на борту приводнился 9 ноября в Мексиканском заливе, во время посадки не сразу раскрылся. Лишь через 30 секунд он раскрылся полным куполом, и корабль сел на море.