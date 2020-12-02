Китайский зонд начал собирать лунный грунт

https://static.news.ru/photo/81be7340-3481-11eb-ac68-fa163e074e61_660.jpg Фото: cnsa.gov.cn

Возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5» (КНР) начал сбор образцов реголита — это сыпучий грунт верхнего слоя горной породы на поверхности Луны, передают представители Китайского национального космического управления.

По информации ведомства, структура из двух модулей (посадочного и взлётного) приступила к бурильным работам и упаковке груза в 04:53 2 декабря по пекинскому времени (23:53 1 декабря мск). Через некоторое время беспилотный аппарат приступит к сбору реголита, пишет KP.RU.

Китайский возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», отправленный за лунным грунтом, 1 декабря выполнил успешную посадку в заданном районе на поверхности единственного естественного спутника Земли. Уточняется, что прилунение произошло в 23:11 (18:11 по московскому времени) в районе с координатами 51,8 градуса западной долготы и 43,1 градуса северной широты. Была выбрана область к северу от пика Рюмкера в океане Бурь. Установленная на модуле камера сделала фотографии места прилунения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил главу правительства Китая Ли Кэцяна с успешной посадкой зонда на поверхность Луны. Политик упомянул лунную миссию КНР во время встречи в формате видеосвязи председателей правительств двух стран.