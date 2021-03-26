Китайский аппарат «Тяньвэнь-1» прислал фото Марса в виде полумесяца

https://static.news.ru/photo/863bfcce-8e29-11eb-9de1-96000091f725_660.jpg Фото: CGTNOfficial/twitter.com

Китайская автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» передала на Землю два новых фото Марса. Аппарат запечатлел южное и северное полушария соседней планеты, передаёт Национальное космическое управление КНР. Освещённые солнцем, они имеют форму полумесяца.

#BREAKING China National Space Administration releases two side images of Mars from its Tianwen-1 probe.



See pictures here! pic.twitter.com/ybaN39xDRj — CGTN (@CGTNOfficial) March 26, 2021

Большая часть Марса находится в тени. Оба снимка зонд сделал с высоты 11 тысяч километров над его поверхностью, говорится на сайте ведомства. Пекин рассчитывает на посадку «Тяньвэнь-1» на Марс, в южной части равнины Утопия, в мае-июне 2021-го. Предполагается, что именно здесь могли выходить наружу грунтовые воды. Марсоход начнёт изучать грунт, ионосферу и климат.

В случае успеха учёные смогут подробнее изучить атмосферу планеты, её рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля. Также специалисты надеются получить данные о происхождении и эволюции планеты и найти ответ на главный вопрос: сможет ли Марс в будущем стать пригодным для жизни человека. «Тяньвэнь-1» запустили 23 июля 2020-го при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан. 10 февраля станция достигла эллиптической траектории, а 24 февраля вышла на опорную орбиту Марса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гидрометеорологический спутник «Арктика-М № 1» записал движение облаков по поверхности Земли. Видеозапись опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Чиновник отметил, что опубликованный материал после съёмки аппаратом никак не обрабатывался. «Арктику-М № 1» запустили на орбиту 28 февраля 2021 года. Он может осуществлять обзор северных территорий РФ, чего не позволяют делать имеющиеся геостационарные зонды.