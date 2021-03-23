Рогозин показал видео движения облаков по Земле из космоса

https://static.news.ru/photo/859688e4-8bfd-11eb-8732-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Гидрометеорологический спутник «Арктика-М № 1» записал движение облаков по поверхности Земли. Видеозапись опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что опубликованная запись после съёмки спутником никак не обрабатывалась.

Это без предобработки, сразу с аппарата записывают и видят движение воздушных масс, — написал он в Twitter.

По словам руководителя космической госкорпорации, метеорологи довольны получившейся записью.

Спутник «Арктика-М № 1» запустили на орбиту 28 февраля 2021 года. Он может осуществлять обзор северных территорий России, чего не позволяют делать имеющиеся геостационарные спутники.

Накануне Рогозин поделился со своими подписчиками в соцсетях видеороликом транспортировки ракеты-носителя «Союз-2» на космодром Восточный в Приморье.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель компании «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов заявил, что съёмки фильма на Международной космической станции (МКС) профинансируют компания и Первый канал, бюджетные средства привлекаться не будут.