Рогозин показал видео движения облаков по Земле из космоса

Спутник «Арктика-М № 1» запустили на орбиту 28 февраля 2021 года. Он может осуществлять обзор северных территорий России, чего не позволяют делать имеющиеся геостационарные спутники.
Накануне Рогозин поделился со своими подписчиками в соцсетях видеороликом транспортировки ракеты-носителя «Союз-2» на космодром Восточный в Приморье.
Ранее NEWS.ru писал, что руководитель компании «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов заявил, что съёмки фильма на Международной космической станции (МКС) профинансируют компания и Первый канал, бюджетные средства привлекаться не будут.