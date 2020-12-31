Кабмин выделил 7 млрд рублей на программу развития космических технологий

https://static.news.ru/photo/7b40d83e-4b86-11eb-9fd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/vk.com

Правительство России выделило 7 млрд рублей для начала работ по программе развития космических информационных технологий «Сфера».

Об этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что 7 млрд рублей на «Сферу» уже заложено в бюджет, и выразил надежду, что средства поступят без задержек в наступающем году.

Рогозин также сообщил, что через два-три года будут смонтированы демонстрационные модели новейших аппаратов, которые принципиальным образом отличаются от существующей техники.

«Сфера» — российская федеральная целевая программа комплексного развития космических информационных технологий на период до 2030 года, включающая космические проекты в различных областях. Планировалось, что к 2030 году группировка, созданная в рамках программы, должна насчитывать 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съёмки Земли.

Ранее Рогозин поздравил с Новым годом космонавтов, находящихся на Международной космической станции, передавал NEWS.ru. По его словам, 2020 год Роскосмос закончил успешно, это второй безаварийный год подряд. Он отметил, что для космических агентств всего мира год был трудным и пришлось делать поправку на пандемию коронавируса.