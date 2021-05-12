Год жизни Солнца уместился в шестиминутное видео

https://static.news.ru/photo/537db7b2-b356-11eb-a661-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот видео NASA Goddard/youtube.com

Учёные из NASA сняли на видео год жизни Солнца. Они опубликовали на YouTube ролик, который идёт шесть минут.

Запись сделана в обсерватории солнечной динамики NASA в период с 1 января 2015 года по 28 января 2016 года. Каждые 12 секунд обсерватория фотографировала звезду на 10 различных длинах волн, из которых потом сшивалась панорама.

На кадрах видно, что Солнце периодически увеличивается и уменьшается. Это происходит из-за изменения расстояния между обсерваторией и звездой.

Ранее учёные из Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии США опубликовали фотографии Юпитера в трёх цветовых диапазонах. Они рассказали, что это уникальный случай тройной одновременной съёмки планеты.

Исследователи представили три снимка. Кадры в видимом и ультрафиолетовом спектре сделал телескоп «Хаббл», а в инфракрасном — прибор NIRI (Near-InfraRed Imager), который расположен на Гавайях. Все фотографии сделали 11 января 2017 года в 15:41 по всемирному координационному времени. В результате у учёных появилась возможность рассмотреть новые детали Юпитера.