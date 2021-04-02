Эскизы ракеты, которая полетит на Луну, появятся в сентябре

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Этап эскизного проектирования ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Амур» закончится в сентябре. Она должна стать наследником ракеты «Союз», сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Этап эскизного проектирования заканчивается в сентябре примерно, то есть осенью мы будем понимать облик носителя, облик наземной инфраструктуры. Она планируется облегчённой, простой, надёжной и, не скажу дешёвой, но экономически оправданной, экономически эффективной, — сообщил в эфире программы «Большой космос» на канале «Роскосмос-ТВ» Блошенко.

Он отметил, что стоимость пусковой услуги планируется снизить за счёт многоразового применения ступени.

Если просто посчитать количество деталей сборочных единиц, крупноузловых элементов, то в «Союзе-2» их 4,5 тысяч, а в «Амуре» их около 2 тысяч, — уточнил специалист.

Контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане «Амур» был подписан между Роскосмосом и РКЦ «Прогресс» в октябре 2020 года. Планируется, что «Амур» будет выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 у ракет серии «Союз-2».

Как писал NEWS.ru, новая ракета-носитель сверхтяжёлого класса, использующая в качестве топлива метан, будет создаваться по пакетной схеме — шесть боковых блоков вокруг центрального — все с двигателем РД-182, и верхней ступенью на базе РД-0169. В ракете среднего класса «Амур-СПГ» предполагается использовать многоразовый двигатель РД-0169, тяга которого составляет 100 тонн, а в сверхтяжёлой ракете предполагается ставить более грузоподъёмный многоразовый двигатель РД-182 с тягой 250 тонн.