Ракетостроитель: «Спектр-М» может изменить представления о Вселенной

Уникальная астрофизическая российская обсерватория «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») может изменить существующие представления о Вселенной. Об этом заявил «ПолитРоссии» бывший ракетостроитель, популярный блогер Дмитрий Конаныхин.

Ожидается, что обсерватория будет выведена на орбиту в 2029 году. По словам эксперта, «Спектр-М» не имеет мировых аналогов. Он позволит изучать космические объекты в миллиметровом и инфракрасном диапазонах. Благодаря этому проекту перед современной и будущей наукой откроются уникальные перспективы.

Эксперт рассказал, что принцип подобных обсерваторий предполагает создание лабораторий, вынесенных далеко за пределы земного пространства — туда, где не мешают никакие радиопомехи, создаваемые на Земле.

Как подчеркнул Конаныхин, «Спектр-М» способен увидеть другой мир, который человечеству даже сложно представить.

Мы увидим ранее скрытую от нас жизнь Вселенной — новые объекты, их взаимодействие. Поймём процессы, о которых мы сегодня даже не подозреваем, — отметил специалист.

На создание этого космического проекта уже было выделено 6 млрд рублей. В дальнейшем понадобится ещё порядка миллиарда рублей ежегодно для реализации и развития проекта.

Ранее сообщалось, что космическая обсерватория «Спектр-М» способна обнаружить гигантские постройки других цивилизаций, если они существуют.