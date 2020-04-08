Эксперт о новом указе Трампа: Луна может стать аналогом Аляски

https://static.news.ru/photo/ac1842b2-7981-11ea-b738-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Указ президента США Дональда Трампа, предписывающий освоение ресурсов на Луне в коммерческих целях, является абсолютно неправомерным, заявил ведущий сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, планы американского лидера — «такое вопиющее нарушение, что и сказать трудно».

Даже юридически не вполне подкованные люди отчётливо видят, что это выглядит как отклонение от до сих пор принятых норм отношений государств. Это что-то невероятное, — подчеркнул он.

Эйсмонт предположил, что, возможно, Соединённые Штаты считают, что они сильно опережают всех в космической сфере, и поэтому хотят закрепить своё положение. Однако, даже если это и было бы так, это является очень опасным шагом к нарушению международных норм.

Эксперт уверен, что другие страны выразят категорическое несогласие с планами США.

В свою очередь руководитель Института космической политики Иван Моисеев уточнил, что американская сторона просто нашла лазейки в Договоре о космосе 1967 года.

В нём запрещено национальное присваивание внеземных территорий, но не запрещено частное присваивание, — пояснил он.

По словам Моисеева, Луна может стать аналогом Аляски: «Кто первый пришёл и застолбил, тот и будет хозяином», передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель Института космической политики Иван Моисеев оценил намерения президента США Дональда Трампа начать добывать космические ресурсы. Он считает, что Соединённые Штаты обязательно начнут добывать ресурсы на спутнике Земли, но не раньше второй половины века.