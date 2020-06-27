Единственная в отряде Роскосмоса женщина полетит к МКС в 2022 году

https://static.news.ru/photo/20114fee-b80a-11ea-940c-fa163e074e61_660.jpg Анна Кикина Фото: РОСКОСМОС

Анна Кикина, единственная в российском отряде женщина, готовится к отправке на Международную космическую станцию в 2022 году, сообщили в госкорпорации.

Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на МКС через два года, — написали представители Роскосмоса в Twitter.

С 2016 года Кикина является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. Опыта космических полётов пока не имеет. С 7 по 24 ноября 2017 года женщина в качестве бортинженера принимала участие в международном изоляционном эксперименте Sirius, имитирующем полёт к Луне, также проводила тестирование костюма для экипажа корабля «Федерация» (многоразовый пилотируемый корабль, который должен прийти на смену кораблям серий «Союз» и «Прогресс»).

Кроме того, 35-летняя уроженка Новосибирска в 2018 году прошла специальную парашютную подготовку космонавтов, в ходе которой совершила сорок прыжков. Также она прошла курсы при МЧС РФ и имеет удостоверение спасателя с правом проводить инструктаж по основам оказания первой помощи на месте происшествий.

До этого на околоземной орбите побывали четыре советские и российские женщины-космонавты: в 1963 году — Валентина Терешкова, в 1982 и 1984 годах — Светлана Савицкая, в 1994, 1995 и 19997 годах — Елена Кондакова, в 2014 году — Елена Серова.

Как писал NEWS.ru ранее, в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщили, что первый выход туриста в открытый космос состоится в 2023 году. 25 июня был подписан соответствующий контракт.