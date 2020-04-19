Бруно ответил Рогозину, что российские двигатели РД-180 идеальны для Atlas

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главы альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, что американская компания покупает российские двигатели, чтобы они «не достались иранцам и севкорейцам».
Странное объяснение. Оказывается, американская компания покупает наши двигатели РД-180 не потому, что они самые эффективные и надёжные в своем классе (около 90 безаварийных пусков на ракете Atlas), а для того, «чтобы они не достались иранцам и севкорейцам, — сообщил Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
На это сообщение ответил глава ULA Тори Бруно. Он назвал двигатели «технологическим чудом» и то, что они идеально подходят для миссий Atlas.
В ответ на сообщение Тори Бруно Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос готов продолжать сотрудничество и ждёт переговоров.
Спасибо, мистер Бруно! Этот двигатель действительно эффективен и надёжен. Мы довольны нашим сотрудничеством и готовы продолжать его. Я подтверждаю наше приглашение посетить Москву для переговоров, — сообщил глава госкорпорации.
Thank you Mr. Bruno! This engine is truly efficient and reliable. We are pleased with our cooperation and are ready to continue it. I confirm our invitation to you to visit Moscow for negotiations. With respect to you and your company https://t.co/wFGGgsM2CZ