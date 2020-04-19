Космос

Бруно ответил Рогозину, что российские двигатели РД-180 идеальны для Atlas

04:40, 19 апреля 2020
Тори Бруно Тори Бруно Фото: NASA/via Globallookpress.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главы альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, что американская компания покупает российские двигатели, чтобы они «не достались иранцам и севкорейцам».

Странное объяснение. Оказывается, американская компания покупает наши двигатели РД-180 не потому, что они самые эффективные и надёжные в своем классе (около 90 безаварийных пусков на ракете Atlas), а для того, «чтобы они не достались иранцам и севкорейцам, — сообщил Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

На это сообщение ответил глава ULA Тори Бруно. Он назвал двигатели «технологическим чудом» и то, что они идеально подходят для миссий Atlas.

В ответ на сообщение Тори Бруно Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос готов продолжать сотрудничество и ждёт переговоров.

Спасибо, мистер Бруно! Этот двигатель действительно эффективен и надёжен. Мы довольны нашим сотрудничеством и готовы продолжать его. Я подтверждаю наше приглашение посетить Москву для переговоров, — сообщил глава госкорпорации.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос представил снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14» и «Ракеты Победы». Отмечается, что пуск ракеты запланирован на 25 апреля 2020 года.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях