Бруно ответил Рогозину, что российские двигатели РД-180 идеальны для Atlas

https://static.news.ru/photo/f4e20a00-81dd-11ea-8672-fa163e074e61_660.jpg Тори Бруно Фото: NASA/via Globallookpress.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главы альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, что американская компания покупает российские двигатели, чтобы они «не достались иранцам и севкорейцам».

Странное объяснение. Оказывается, американская компания покупает наши двигатели РД-180 не потому, что они самые эффективные и надёжные в своем классе (около 90 безаварийных пусков на ракете Atlas), а для того, «чтобы они не достались иранцам и севкорейцам, — сообщил Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

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На это сообщение ответил глава ULA Тори Бруно. Он назвал двигатели «технологическим чудом» и то, что они идеально подходят для миссий Atlas.

В ответ на сообщение Тори Бруно Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос готов продолжать сотрудничество и ждёт переговоров.

Спасибо, мистер Бруно! Этот двигатель действительно эффективен и надёжен. Мы довольны нашим сотрудничеством и готовы продолжать его. Я подтверждаю наше приглашение посетить Москву для переговоров, — сообщил глава госкорпорации.

Thank you Mr. Bruno! This engine is truly efficient and reliable. We are pleased with our cooperation and are ready to continue it. I confirm our invitation to you to visit Moscow for negotiations. With respect to you and your company https://t.co/wFGGgsM2CZ — ÐÐ¼Ð¸ÑÑÐ¸Ð¹ Ð Ð¾Ð³Ð¾Ð·Ð¸Ð½ (@Rogozin) April 18, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос представил снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14» и «Ракеты Победы». Отмечается, что пуск ракеты запланирован на 25 апреля 2020 года.