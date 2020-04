Бруно ответил Рогозину, что российские двигатели РД-180 идеальны для Atlas

На это сообщение ответил глава ULA Тори Бруно. Он назвал двигатели «технологическим чудом» и то, что они идеально подходят для миссий Atlas.

В ответ на сообщение Тори Бруно Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос готов продолжать сотрудничество и ждёт переговоров.