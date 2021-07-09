Брэнсон поделился впечатлениями от полёта в космос

Британский миллиардер Ричард Брэнсон поделился своими впечатлениями от полёта к границе космоса. По его словам, это было волшебно. Комментарий опубликован на сайте корпорации Virgin Group.

Я мечтал об этом моменте с тех пор, когда я был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно, — сказал Брэнсон.

Полёт Ричарда Брэнсона на корабле Unity его собственной компании Virgin Galactic состоялся в воскресенье, 11 июля. Аппарат поднялся на высоту порядка 80 километров, где участники полёта смогли ощутить невесомость, а затем приземлился на космодроме в американском штате Нью-Мексико. Полёт длился около часа.

Экипаж корабля состоял из четырёх человек. Помимо самого Брэнсона это были бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 38-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

C удачным полётом Брэнсона поздравили Илон Маск и Джэфф Безос.