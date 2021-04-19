Борисов: состояние МКС может привести к катастрофе

https://static.news.ru/photo/64e84828-a13b-11eb-8383-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям, до катастрофы. Это нельзя допускать, — приводит слова зампреда правительства РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию. В Роскосмосе прокомментировали заявление Борисова, отметив, что модули Международной космической станции (МКС) выработали ресурс, станция закончит свою работу в конце 2024 года, поэтому перспективы международного сотрудничества подлежат определению в ходе дальнейших переговоров.