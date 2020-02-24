https://static.news.ru/photo/90bc4028-5716-11ea-b937-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер обсудят вопросы сотрудничества между организациями. Встреча состоится в Москве 12 марта, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

Там уточнили, что стороны обсудят, в частности, «состояние работ по подготовке к запуску проекта ExoMars 2020», целью которого является исследование поверхности и подповерхностного слоя Марса, а также проведение геологических исследований и поиск следов возможного существования жизни на планете.

Помимо этого, внимание будет уделено взаимодействию «по проблематике техногенной засорённости космического пространства», передаёт «Интерфакс».

В 2019 году главы Роскосмоса и ЕКА встречались на международном авиационно-космическом салоне МАКС.

Ранее, как писал NEWS.ru, Рогозин заявил о появлении у него зависимости от запуска космических ракет. Он сравнил её с ощущением от приёма наркотиков.