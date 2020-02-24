Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер обсудят вопросы сотрудничества между организациями. Встреча состоится в Москве 12 марта, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.
Там уточнили, что стороны обсудят, в частности, «состояние работ по подготовке к запуску проекта ExoMars 2020», целью которого является исследование поверхности и подповерхностного слоя Марса, а также проведение геологических исследований и поиск следов возможного существования жизни на планете.
Помимо этого, внимание будет уделено взаимодействию «по проблематике техногенной засорённости космического пространства»,
В 2019 году главы Роскосмоса и ЕКА встречались на международном авиационно-космическом салоне МАКС.
Ранее, как писал NEWS.ru, Рогозин заявил о появлении у него зависимости от запуска космических ракет. Он сравнил её с ощущением от приёма наркотиков.
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