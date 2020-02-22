Фото: twitter.com/BoeingSpace

Воронежское ЗАО «Орбита» делает для американской компании преобразователь питания, он будет использоваться на космическом судне Starliner.

Агрегат позволит кораблю получать электроэнергию с Международной космической станции когда он к ней пристыкуется. Преобразователь используется на МКС уже 20 лет, но для использования на Starliner его сделали более лёгким, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, американские компании SpaceX и Space Adventures заключили договор о полётах космических туристов. Первый полёт на корабле Crew Dragon может состояться в начале 2021 года.

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