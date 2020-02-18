https://static.news.ru/photo/a7ec593e-5286-11ea-95d3-fa163e074e61_660.jpg SpaceX Crew Dragon Фото: NASA/Global Look Press

Американские компании SpaceX и Space Adventures заключили договор о полётах космических туристов. Первый полёт на корабле Crew Dragon может состояться в начале 2021 года.

Это историческое событие откроет возможность совершить полёт в космос для всех тех, кто мечтает об этом, — приводит Space.com слова президента и главного операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл.

Отмечается, что полёты, продолжительностью до пяти суток, будут совершаться на корабле Crew Dragon, способном принять до четырёх пассажиров. При этом посещение Международной космической станции (МКС) не планируется.

Ранее Space Adventures уже организовала полёты на российских космических кораблях «Союз» для отдельных туристов: американского бизнесмена Денниса Тито в 2001 году, южноафриканского бизнесмена Марка Шаттлворта в 2002 году, американского бизнесмена Грегори Олсена в 2005 году, американки иранского происхождения Ануш Ансари в 2006 году, американского миллиардера Чарльза Симони в 2007 и 2009 годах, американского разработчика компьютерных игр Ричарда Гэрриота в 2008 году, а также основателя и руководителя канадской компании «Цирк дю Солей» Ги Лалиберте в 2009 году.

Корабль Crew Dragon, версия грузового Dragon от компании SpaceX, способен вместить экипаж до семи человек. По итогам первого пилотируемого полёта, запланированного на май, в NASA примут решение о сертификации корабля для регулярных миссий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Bigelow Aerospace отказалась от идеи отправлять туристов на МКС на пилотируемых кораблях Crew Dragon в связи с юридическими сложностями и отсутствием желающих.