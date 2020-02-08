Ракета-носитель Atlas V успешно вывела на орбиту космический аппарат Solar Orbiter, который впервые в истории исследует полярные области солнца.
Совместный проект Европейского космического агентства и NASA подразумевает выведение зонда на полярную орбиту в 42 км от Солнца — ближе, чем от неё находится Меркурий.
Миссия продлится около семи лет. Исследования начнутся в мае, однако целевая часть операции стартует осенью 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Национального научного фонда США показали самые детальные снимки поверхности Солнца. Они рассчитывают, что фотографии кипящей плазмы позволят изучить причину вспышек на Солнце, которые несут потенциальную угрозу Земле.
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