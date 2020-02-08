https://static.news.ru/photo/4053981a-4bc8-11ea-a643-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/ATG medialab

Ракета-носитель Atlas V успешно вывела на орбиту космический аппарат Solar Orbiter, который впервые в истории исследует полярные области солнца.

Совместный проект Европейского космического агентства и NASA подразумевает выведение зонда на полярную орбиту в 42 км от Солнца — ближе, чем от неё находится Меркурий.

Миссия продлится около семи лет. Исследования начнутся в мае, однако целевая часть операции стартует осенью 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Национального научного фонда США показали самые детальные снимки поверхности Солнца. Они рассчитывают, что фотографии кипящей плазмы позволят изучить причину вспышек на Солнце, которые несут потенциальную угрозу Земле.