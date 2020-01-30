https://static.news.ru/photo/c5761830-433d-11ea-b738-fa163e074e61_660.jpg Фото: National Science Foundation/twitter.com

Национальный научный фонд США (NSF) показал самые детальные снимки поверхности Солнца. Учёные рассчитывают, что фотографии кипящей плазмы позволят изучить причину вспышек на Солнце, которые несут потенциальную угрозу Земле.

Такая информация могла бы помочь исследователям предупреждать о таких событиях за несколько дней, а не минут вперед, пишет The Science.

Снимки были сделаны с помощью самого большого в мире телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), расположенного возле недействующего вулкана Халеакала на Гавайский островах. Линза устройства составляет четыре метра.

The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sunâs surface, but ultimately it will measure the sunâs corona no total solar eclipse required.



More: https://t.co/UsOrXJHaY1 #SolarVision2020 pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC — National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020

Отмечается, что каждая запечатлённая на кадрах клетка солнечной структуры имеет размеры, сопоставимые с площадью штата Техас.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские учёные планируют создать и запустить в 2020 году искусственное Солнце, которое будет ярче и горячее настоящего. Искусственное светило будет представлять собой объект с управляемой термоядерной реакций. По мнению учёных, он станет практически неисчерпаемым, экологически чистым и дешёвым источником энергии.