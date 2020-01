Такая информация могла бы помочь исследователям предупреждать о таких событиях за несколько дней, а не минут вперед, пишет The Science.

Снимки были сделаны с помощью самого большого в мире телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), расположенного возле недействующего вулкана Халеакала на Гавайский островах. Линза устройства составляет четыре метра.