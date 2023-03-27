Астроном рассказал о параде планет в ночь на 28 марта Астроном Сурдин: в ночь на 28 марта россияне смогут увидеть в небе Меркурий и Юпитер

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В ночь на 28 марта в небе можно будет наблюдать парад планет, рассказал СМИ астроном Владимир Сурдин. По его словам, которые приводит «МК в Питере», после захода солнца россияне смогут увидеть Меркурий и Юпитер у западного горизонта. Также в небе можно будет заметить Венеру, а южнее от нее — Марс.

Сразу после захода солнца, если у вас никаких домов нет, деревьев и погода хорошая, можно увидеть Меркурий и Юпитер прямо у западного горизонта. <...> Немного выше и южнее на небе высоко будет светить Венера — яркая, как фонарь. <...> Еще дальше на юг будет видно планету Марс — очень красивый, красный, яркий [объект], — уточнил Сурдин.

Ученый уточнил, что в пригороде рассмотреть парад планет можно будет лучше, поскольку по сравнению с городом там меньше фонарей и света. Тем не менее увидеть астрономическое явление смогут и городские жители.

В конце февраля жители России также могли наблюдать парад планет. Вечером 22 февраля россияне увидели Луну, окруженную Венерой и Юпитером, а также один из крупнейших астероидов — Весту. На следующую ночь в небе стали заметны Уран и звездные скопления, рассказал астроном учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

В ночь на 24 июня жители Земли могли наблюдать парад пяти планет. Миллиарды людей сумели запечатлеть, как Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроились в одну дугу на небосклоне, а американское космическое агентство NASA, опубликовало фото астрономического явления.