NASA опубликовало кадры парада 5 планет

Фото: NASA/Global Look Press

Одно из редких астрономических явлений — парад пяти планет — наблюдали жители Земли в ночь на 24 июня. Миллиарды людей сумели запечатлеть, как Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроились в одну дугу на небосклоне, а американское космическое агентство NASA, опубликовало фото парада планет. Снимком поделился сайт Spaceflight.

Случайные прохожие, которым посчастливилось в предрассветное время оказаться на улице и увидеть явление своими глазами, поспешили снять это. В интернете появились десятки снимков и видео с яркими планетами, выстроившимися в ряд.

Парад планет ярче всего был виден с 03:30 до 04:00 по московскому времени. Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн можно было увидеть невооруженным глазом. В следующий раз такая удача подвернется лишь в 2040 году. Большие парады планет с участием 5–6 или всех планет Солнечной системы бывают раз в 18 лет.

В следующий раз земляне увидят, как в один ряд встанут Марс, Юпитер, Меркурий, Венера и Сатурн, между последними образуется так называемый лунный серп.