Россиянам рассказали о параде планет в конце февраля Астроном Санакоев: из-за парада планет 22 февраля станет самым красивым вечером 2023 года

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В конце месяца жители России смогут наблюдать парад планет, рассказал астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. По его словам, вечер 22 февраля станет самым красивым вечером 2023 года. Россияне смогут увидеть Луну, окруженную Венерой и Юпитером, а также один из крупнейших астероидов — Весту. Уже в следующий вечер в небе станут видны Уран и звездные скопления, рассказал ученый в беседе с «КП — Екатеринбург».

22 февраля — самый красивы й вечер 2023 года. Луна, которая освещена на 7,1%, будет окружена Венерой и Юпитером. Рядом с Луной окажется один из крупнейших астероидов — Веста, доступный только для наблюдения в крупный бинокль или телескоп, — рассказал Санакоев.

Астроном добавил, что парад планет начнется уже 21 февраля, когда начнется сближение Венеры и Юпитера, а с 27 по 28 февраля к нему присоединится еще и Марс. Эксперт уточнил, что Венера и Юпитер будут постоянно сближаться, а 2 марта они максимально приблизятся друг к другу.

Утром 13 февраля между Великобританией и Францией пролетел метеор. Он взорвался над Ла Маншем после входа в атмосферу, его диаметр был не больше одного метра. Космическому телу присвоили название Sar2667. В Сети были опубликованы видео с метеором.