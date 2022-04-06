Астроном предупредил о метеорном потоке в апреле

Метеорный поток Лириды прольётся в небе с 16 по 25 апреля, рассказал сотрудник Новосибирского планетария, член Совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин «МК в Новосибирске». Метеоры можно будет заметить после трёх часов ночи.

Наиболее удобные условия для наблюдения сложатся после трёх часов ночи в нашем поясе. К этому времени в южном направлении это созвездие будет расположено достаточно высоко. И тогда мы сможем больше увидеть метеорных событий (пролётов метеоров), которых бывает от 18 до 90 в час, — сообщил Кашин.

Он добавил, что до второй половины апреля в новосибирском небе можно рассмотреть созвездия Близнецов и Рака, а затем появятся Лев и Дева.

Ранее в Роскосмосе заявили, что мимо Земли на расстоянии 23 млн километров пролетит астероид 2009 JF1. Он считался потенциальной угрозой для планеты, но в итоге оказался безопасным. Астрономы выяснили, что на «свидание» с Землёй астероид придёт не 6 мая, как считалось ранее, а 15-го, и пролетит на безопасном расстоянии.

19 января Роскосмос опубликовал кадры пролёта потенциально опасного астероида PC1 диметром около одного километра во время его сближения с Землёй на минимальное расстояние. Он прошёл на дистанции примерно 2 млн км от планеты. Этот астероид делает один оборот вокруг Солнца за 572 дня.