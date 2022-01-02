Астроном оценил возможность столкновения астероида Апофис с Землёй

Весной 2029 года астероид Апофис пролетит вблизи Земли, в районе орбиты геостационарных спутников. Однако паниковать по поводу его возможного столкновения с нашей планетой не стоит — этого не произойдёт, рассказал телеканалу «Звезда» сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звёзд Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Денис Денисенко.

Он напомнил, что астероид был открыт ещё в 2004 году. В течение полугода астрономы точно рассчитали его орбиту и установили, что Земле столкновение с этим космическим телом не угрожает.

Ни в 2029 году, ни в 2036-м он с Землёй точно не столкнётся, — заверил специалист.

Собеседник телеканала добавил, что люди обычно пугаются словосочетания «потенциально опасный», фокусируясь на второй его части. В данном же случае следует равноценно воспринимать оба слова. «Потенциальный» означает, что когда-нибудь этот астероид всё же может столкнуться с Землёй, но такое случится «не в этой жизни». Астроном подчеркнул, что в XXI веке столкновение исключено полностью.

Диаметр астероида Апофис составляет около 400 метров, а вес — примерно 27 млн тонн. По расчётам учёных, при его падении на Землю высвободившаяся энергия составит 1717 мегатонн. В радиусе 10 километров от места падения возможно землетрясение силой до 6,5 балла по шкале Рихтера, а скорость ветра будет составлять не менее 790 метров в секунду. Максимальное сближение астероида с Землёй произойдёт 13 апреля 2029 года.

Ранее предупреждения о потенциально опасном астероиде появились в российских СМИ со ссылкой на ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС). Однако в спасательном ведомстве заявили, что не имеют к этой информации никакого отношения.