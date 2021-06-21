Астронавты на МКС пожаловались на головные боли

Астронавты МКС сообщили о головной боли. Эксперты NASA считают, что причиной может быть повышенное содержание углекислого газа на станции, российские учёные с ними не согласились. Об этом сообщает «360» со ссылкой на доклад специалистов Роскосмоса.

В документе говорится , что в медицине известно более 200 причин возникновения головной боли — начиная от внутреннего давления до опухоли мозга. У членов экипажа МКС она могла возникнуть в следствие невесомости, когда кровь во время полёта приливает к голове. Ещё одной причиной боли в голове может стать учащённое дыхание во сне.

В свою очередь в NASA утверждают, что причина недомогания астронавтов — повышенное содержание углекислого газа в атмосфере МКС. По их данным, с 2001 по 2021 год от астронавтов поступило 46 жалоб на головную боль. При этом, основные жалобы пришлись на период, когда на станции отключили американскую систему очистки атмосферы CDRA для проверки мощностей российской системы «Воздух». Тогда содержание углекислого газа повышалось до 6,2 миллиметра ртутного столба.

В настоящее время содержание углекислого газа в атмосфере МКС поддерживается на уровне три миллиметра ртутного столба, но жалобы на головную боль американских членов экипажа продолжаются.

В Роскосмосе считают, чтобы установить максимальный объём углекислого газа в атмосфере МКС необходимо провести исследования артериальной крови и объёма выдоха всех членов экипажа до, во время и после полёта.

Ранее сообщалось, что радиационный фон в каютах Международной космической станции, где спят космонавты, на 30–40% выше, чем в других отсеках. Оказалось, что каюты примыкают гранью к боковой поверхности цилиндра из тонкого алюминиевого листа, которым станция обшита снаружи. Космонавты при этом спят у самой стенки.