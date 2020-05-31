Астронавты Crew Dragon рассказали о первой ночи на корабле

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Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли, находяcь на борту Crew Dragon, смогли поспать перед стыковкой с МКС.

У нас была возможность поспать на протяжении примерно семи часов. Мне удалось поспать, Дагу тоже, — рассказал в ходе церемонии приветствия на Международной космической станции астронавт Боб Бенкен.

Он добавил, что спать первую ночь на космическом корабле всегда непросто. Но им повезло, потому что корабль обеспечивает хорошую вентиляцию. Кроме того, Crew Dragon очень плавный.

Трансляцию с МКС вёл NASA.

30 мая корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал к МКС. На борту находились астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. Стыковка с МКС в обычном режиме произошла в 17:17 мск 31 мая. После этого экипаж МКС открыл люк в шлюзе с пристыкованным Crew Dragon.

NEWS.ru писал, что предприниматель Илон Маск призвал жителей Земли гордится Crew Dragon. Бизнесмен заявил, что понимает тех, кто впечатлён запуском корабля. Он отметил, что сам с трудом справляется с эмоциями.