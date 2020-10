Астронавт Фергюсон из-за дочери отказался лететь на Starliner

Первый пилотируемый полёт Starliner запланирован на 2021 год. Однако этот год, по словам астронавта, очень важен для его семьи.

I’m taking on a new mission, one that keeps my feet planted here firmly on Earth and prioritizes my most important crew my family. I’ll still be working hard with the #Starliner team and the @NASA_Astronauts on our crew. pic.twitter.com/PgdhPqwYQS