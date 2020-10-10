Астронавт Фергюсон из-за дочери отказался лететь на Starliner

https://static.news.ru/photo/cb810580-0b08-11eb-b3b2-fa163e074e61_660.jpg Крис Фергюсон Фото: Astro_Ferg/twitter.com

Американский астронавт Крис Фергюсон снялся с полёта как командир корабля Boeing Starliner.

Первый пилотируемый полёт Starliner запланирован на 2021 год. Однако этот год, по словам астронавта, очень важен для его семьи.

Я решил сняться с полёта как командир испытательного полёта, запланированного на следующий год. Я очень привержен пилотируемым полётам в космос... Но следующий год очень важен для моей семьи, — сказал Фергюсон в своём аккаунте в Twitter.

Iâm taking on a new mission, one that keeps my feet planted here firmly on Earth and prioritizes my most important crew my family. Iâll still be working hard with the #Starliner team and the @NASA_Astronauts on our crew. pic.twitter.com/PgdhPqwYQS — Christopher Ferguson (@Astro_Ferg) October 7, 2020

В компании Boeing уточнили, что отказ связан со свадьбой его дочери, передаёт Associated Press.

Вместо Фергюсона командиром корабля был назначен астронавт Барри Уилмор. Первый штатный полёт Starliner намечается не ранее конца декабря 2021 года с экипажем из астронавтов NASA Суниты Уильямс, Джоша Кассады и Джанетт Эппс.

Как писал ранее NEWS.ru, в декабре 2019 года американский космический корабль Starliner компании Boeing вернулся после неудачной стыковки с МКС и успешно приземлился в штате Нью-Мексико. Это была первая наземная посадка американского спускаемого аппарата. Все предшественники Starliner совершали посадку на воду.