Астероид размером с две статуи Свободы подлетает к Земле

https://static.news.ru/photo/f3fc2fb8-d159-11eb-9c87-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Астероид под именем 441987 (2010 NY65) приближается к нашей планете, максимально близко он пролетит от Земли 25 июня, сообщает Daily Express.

Издание отмечает , что длина небесного тела составляет 187 м, что в два раза больше высоты статуи Свободы в Нью-Йорке (93 м).

Астероид летит со скоростью 13,4 км/с. Когда он окажется максимально близко к нашей планете, расстояние до него более чем в 15 раз превысит расстояние от Земли до Луны. Учёные считают, что это будет достаточно близко, чтобы называть его «объектом, сближающимся с планетой».

Ранее стало известно, что Китай строит весьма амбициозные планы на развитие своей космической программы. Как сообщил официальный представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Сю Хунлан, речь идёт в том числе об исследовании астероидов и системы Юпитера, сборе образцов на Марсе и изучении полярного региона Луны.