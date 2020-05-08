Американские ВВС зафиксировали взрыв российского аппарата на орбите

Военно-воздушные силы США заявили, что разгонный блок российской ракеты-носителя взорвался в космосе 8 мая. Образовались десятки обломков.
Разрушение бака Фрегат-СБ произошло утром 8 мая. <...> Отслеживаются 65 обломков — это не связано со столкновением с другим объектом, — цитирует РИА Новости сообщение 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
По информации издания, разрушившийся бак — космический мусор, который имел международное обозначение 2011-037B. До взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной — 3606 километров.