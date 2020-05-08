Американские ВВС зафиксировали взрыв российского аппарата на орбите

Впервые на МКС прошла акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Любой желающий мог отправить фотографии своих родных и иноформацию о них в сообщениях группы «Роскосмос» в социальной сети «ВКонтакте», передаёт ТАСС. 25 апреля грузовой корабль «Прогресс МС-14» доставил на МКС...