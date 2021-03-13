Американские астронавты вышли в открытый космос для ремонта МКС

https://static.news.ru/photo/9befdefc-8404-11eb-a84b-96000091f725_660.jpg Фото: Space_Station/twitter.com

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс 13 марта в 16:14 мск вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения монтажно-ремонтных работ.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Астронавты вышли в космическое пространство из модуля Quest. Работы должны продлиться 6,5 часа.

Гловеру и Хопкинсу предстоит провести новые кабели для улучшения работы системы охлаждения, а также подключить провода электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus. Последнюю операцию не удалось осуществить при выходе в космос 28 февраля из-за технических проблем.

Кроме того, астронавты намерены заменить антенну связи на модуле Unity и смонтировать подпорку на крышку шлюза модуля Quest.

Это уже четвёртый в 2021 году выход членов экипажа МКС в открытый космос и 237-й в истории станции.

11 марта экипаж МКС выбросил ненужную платформу со старыми аккумуляторными батареями. Её вес составил 2,5 тонны. Она стала самым тяжёлым мусором, покинувшим МКС, за время существования станции, писал NEWS.ru. Со временем батарея сойдёт с орбиты Земли и сгорит в плотных слоях атмосферы планеты.