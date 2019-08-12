https://static.news.ru/photo/98b755b2-bd31-11e9-94ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти города Туркменбаши на западе Туркмении запретили местным жителям проводить обряд жертвоприношения по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. Эти меры распространяются на время проведения первого Каспийского экономического форума.

Запрет на убийство жертвенных животных и проведение других праздничных обрядов в Туркменбаши и пригородных посёлках наступил с 11 августа. Местные власти сказали, что до 13 августа «не должно быть ни единого движения», пишет « Радио Азатлык ».

Представители местной администрации объяснили запрет необходимостью обеспечения чистоты и порядка во время проведения первого Каспийского экономического форума в городе Туркменбаши.

Сегодня по государственному телевидению показали, как в Туркменбаши и Авазе отмечали Курбан-байрам. Но эти репортажи были сняты заранее, примерно пять дней тому назад, с участием работников культуры, — говорится в сообщении издания.

Курбан-байрам в Туркменистане отмечается с 11 по 14 августа, а Каспийский форум — 11–12 числа.

Как писал News.ru, ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов стал «героем» юмористических телешоу в США. Журналисты показали в эфире торт с изображением падающего с лошади диктатора.

До этого на первом Каспийском экономическом форуме глава республики объявил о намерении властей страны приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus.