Жителей Азербайджана привьют от COVID-19 китайской вакциной

https://static.news.ru/photo/8e305092-57d8-11eb-a48d-fa163e074e61_660.jpg Вакцина CoronaVac Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Население Азербайджана будут прививать от коронавируса вакциной CoronaVac, разработанной в Китае. Об этом рассказал представитель Минздрава республики Теймур Мусаев.

Он уточнил, что Азербайджан заказал 4 млн доз препарата. Первоначально вакцина будет доставлена в Турцию для лабораторной проверки на соответствие стандартам, а затем прибудет в республику.

Помощник президента Шахмар Мовсумов, в свою очередь, отметил, что вакцинация в Азербайджане стартует на следующей неделе.

Принято решение с 18 января начать вакцинацию от коронавируса, — цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что на первом этапе будут прививаться медработники, а на втором, который начнётся с 1 февраля, будут вакцинировать граждан в возрасте старше 65 лет.

Число заразившихся коронавирусом в республике за время пандемии превышает 226 тысяч человек. Жертвами инфекции стали около трёх тысяч заболевших.

Как ранее писал NEWS.ru, в Баку приняли решение продлить действие особого карантинного режима, который был введён в декабре, до 1 апреля. При этом власти смягчат некоторые ограничения.

В стране приостановлена работа ресторанов, кафе и торговых объектов, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Жители могут покидать дома только по специальным разрешениям. Ограничен въезд в 17 крупных городов и районов, включая Баку. Кроме того, до 1 марта закрыта сухопутная граница с Россией.