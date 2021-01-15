Жителей Азербайджана привьют от COVID-19 китайской вакциной

Население Азербайджана будут прививать от коронавируса вакциной CoronaVac, разработанной в Китае. Об этом рассказал представитель Минздрава республики Теймур Мусаев.
Он уточнил, что Азербайджан заказал 4 млн доз препарата. Первоначально вакцина будет доставлена в Турцию для лабораторной проверки на соответствие стандартам, а затем прибудет в республику.
Помощник президента Шахмар Мовсумов, в свою очередь, отметил, что вакцинация в Азербайджане стартует на следующей неделе.
Принято решение с 18 января начать вакцинацию от коронавируса, — цитирует его ТАСС.
Он пояснил, что на первом этапе будут прививаться медработники, а на втором, который начнётся с 1 февраля, будут вакцинировать граждан в возрасте старше 65 лет.
Число заразившихся коронавирусом в республике за время пандемии превышает 226 тысяч человек. Жертвами инфекции стали около трёх тысяч заболевших.
Как ранее писал NEWS.ru, в Баку приняли решение продлить действие особого карантинного режима, который был введён в декабре, до 1 апреля. При этом власти смягчат некоторые ограничения.
В стране приостановлена работа ресторанов, кафе и торговых объектов, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Жители могут покидать дома только по специальным разрешениям. Ограничен въезд в 17 крупных городов и районов, включая Баку. Кроме того, до 1 марта закрыта сухопутная граница с Россией.