Зеленский уволил ответственного за региональную политику

https://static.news.ru/photo/023389ee-1e97-11eb-89ce-fa163e074e61_660.jpg Сергей Трофимов Фото: resident.gov.ua

Первый заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Трофимов покинул свой пост. Указ об отставке подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя офиса президента Украины согласно поданного им заявления, — цитирует текст указа «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сайт президента.

Отмечается, впрочем, что Трофимов, до увольнения отвечавший за региональную политику, не оставляет государственную деятельность. Другим указом Зеленский назначил его своим советником вне штата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту страны Владимиру Зеленскому войной. Так он отреагировал на законопроект о прекращении полномочий судей КС, который Зеленский внёс в Верховную раду.