Зеленский призвал власти и оппозицию Белоруссию отказаться от насилия

https://static.news.ru/photo/81829c76-dadb-11ea-8663-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусским властям и оппозиции к открытому диалогу, чтобы выйти из трудной кризисной ситуации.

В своем Telegram-канале Зеленский отметил , что далеко не все в Белоруссии согласны с объявленными предварительными результатами выборов и призвал своих соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия.

По его словам, белорусы переживают сейчас непростые времена, пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. При этом любая легитимность, по мнению главы Украины, возникает исключительно из общественного доверия.

Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными социальными отношениями, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Белоруссия — ближайший сосед Украины, и поэтому Киеву не безразлично, что там происходит.

В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

В Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек, один человек погиб.

Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков. Участникам и организаторам протеста грозит до 8 и 15 лет, писал NEWS.ru.