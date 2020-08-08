Зеленский призвал власти и оппозицию Белоруссию отказаться от насилия

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусским властям и оппозиции к открытому диалогу, чтобы выйти из трудной кризисной ситуации.
В своем Telegram-канале Зеленский
По его словам, белорусы переживают сейчас непростые времена, пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. При этом любая легитимность, по мнению главы Украины, возникает исключительно из общественного доверия.
Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными социальными отношениями, — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что Белоруссия — ближайший сосед Украины, и поэтому Киеву не безразлично, что там происходит.
В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.
В Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек, один человек погиб.
Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков. Участникам и организаторам протеста грозит до 8 и 15 лет, писал NEWS.ru.
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