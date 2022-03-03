Зеленский посоветовал России учить слова «репарация» и «контрибуция»

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге заявил о необходимости для России «учить слова „репарация“ и „контрибуция“», указав на то, что Киев ежедневно получает оружие от партнёров. По его мнению, в нынешней ситуации победа РФ в спецоперации вовсе не очевидна, передаёт РИА Новости.

Учите слова «репарация» и «контрибуция», — сказал президент Украины, обращаясь к россиянам.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщил, что на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатомётов Panzerfaust. Это первая оружейная поставка Украине из ФРГ за несколько лет. До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что 19 стран поставят Украине оружие, 10 предоставляют макрофинансовую помощь, 22 — гуманитарную.

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид принял решение поставлять в Киев наступательное вооружение. Он поддержал активизацию Европейского фонда мира для поставок Евросоюзом оружия Украине. До этого Санчес сообщил, что Мадрид отказывается поставлять оружие Киеву напрямую и намерен участвовать в военной помощи только через Европейский фонд мира, испанское правительство также выделит Украине 20 тонн гуманитарной помощи.