https://static.news.ru/photo/e9ce1c3a-e3ae-11e9-b0c8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 722/2019, где обозначены 17 целей устойчивого развития страны до 2030 года.

Документ опубликован на сайте президентской администрации.

Указом определены следующие цели: преодоление голода, преодоление бедности, обеспечение здорового образа жизни, обеспечение качественного образования, обеспечение гендерного равенства, обеспечение доступности водных ресурсов и санитарии, предоставление доступа к источникам энергии, содействие экономическому росту и занятости, создание устойчивой инфраструктуры, сокращение неравенства, обеспечение безопасной и экологичной жизнедеятельности городов и населённых пунктов, переход к рациональным моделям потребления и производства, принятие мер по борьбе с последствиями изменения климата, сохранение и рациональное использование морских ресурсов, защита и восстановление экосистем суши, построение миролюбивого и открытого общества с доступом к правосудию, активизация работы в рамках глобального партнёрства в интересах устойчивого развития.

Зеленский поручил кабмину в двухмесячный срок проанализировать с привлечением учёных и экспертов прогнозные и программные документы с учётом целей стабильного развития Украины до 2030 года. Также президент распорядился создать действующую систему ежегодного мониторинга хода работ по исполнению обозначенных указом целей. Научным учреждениям страны рекомендовано учитывать президентскую инициативу при определении направлений для исследований.

Как ранее передавал News.ru, Национальный банк Украины с 1 октября выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Финансовый регулятор надеется с помощью такой меры экономить до 90 млн гривен ежегодно.